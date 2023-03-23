В Азербайджане выявлено 19 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829,303 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 5 случаях заражения.
За минувшие сутки летальных исходов от новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 153 человека.
От COVID-19 вылечились 818,969 тыс. (+47 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 181 человек.
За сутки медики провели 440 тестов на коронавирус против 441 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 551,235 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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