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Дальнее зарубежье 24.03.2023 09:04

Глава Еврокомиссии: 11-й пакет санкций против РФ будет нацелен на борьбу против обхода действующих рестрикций

ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

При этом фон дер Ляйен отметила, что определенные меры в данном направлении в ЕС приняли еще при утверждении десятого пакета санкций.

Она не уточнила, когда планируется начать работу над 11-м пакетом санкций.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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