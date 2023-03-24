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Дальнее зарубежье 24.03.2023 09:09

Руководители ЕС воздерживаются от оценок того, нужно ли передавать Украине современные боевые самолеты

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что решение о том, передавать ли современную боевую авиацию Украине, должны принимать не они, а непосредственно страны ЕС.

"У меня нет мнения на этот счет. Но в целом, считаю, что Украине нужно помогать активнее, передавать ей больше военной помощи", - сказал Мишель на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста по поводу идеи передачи самолетов Киеву.

Фон дер Ляйен тоже сказала, что эта тема - в компетенции стран ЕС, а не ее ведомства.

Ранее в этом году, когда речь шла о передаче Украине танков "Леопард", лидеры ЕС занимали более резкую позицию и заявляли о необходимости передавать Украине современное вооружение.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ


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