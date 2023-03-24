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Дальнее зарубежье 24.03.2023 10:15

Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки

149 полицейских и жандармов получили ранения во время беспорядков, которыми в четверг во многих местах Франции закончились манифестации против пенсионной реформы, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"В них кидали булыжники, бутылки с зажигательной смесью", - заявил министр во время посещения парижской префектуры полиции.

По его словам, всего с начала массовых протестов против пенсионной реформы, которые начались в январе, пострадали 350 стражей порядка. В четверг во Франции проведено более 200 задержаний, из них 103 в Париже.

Министр внутренних дел сообщил о поджеге входа в мэрию Бордо, нападении на комиссариат полиции. Всего около 200 различных поджогов пришлось тушить в Париже.

Сообщалось о серьезных погромах в центре Тулузы, ожесточенные стычки с полицией произошли в Лионе, где люди побили витрины банков и забросали камнями мэрию одного из городских округов.

В Париже в ночь на пятницу полицейские еще разгоняли последних возмутителей спокойствия.

"Я не согласен с такими формами насилия (...). Но этого не было бы, если бы не было этой темы (пенсионной реформы)", - заявил в эфире телеканала TF1 основатель левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. По его словам, "во Франции чувствуется авторитарный уклон, и многие люди говорят, что теперь это начинает заходить слишком далеко".

Ведущие профсоюзы Франции в четверг призвали к новым массовым протестам 28 марта. Ожидается, что локальные акции состоятся по всей стране и в ближайшие выходные.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕФОРМА, ПЕНСИЯ, ПРОТЕСТЫ


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