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Дальнее зарубежье 24.03.2023 10:06

США нанесли авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии после атаки беспилотника на базу коалиции - Пентагон

США в четверг вечером нанесли удары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) на востоке Сирии, в ответ на атаку беспилотника на базу коалиции, сообщил Пентагон.

"По указанию президента Байдена, я уполномочил силы Центрального командования США нанести вечером высокоточные авиаудары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - цитируются в сообщении слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Он почеркнул: "Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних атак против сил коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР.

В заявлении американского оборонного ведомства уточняется, что в четверг беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе Коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, погиб один военнослужащий, еще шесть человек получили ранения.

Отмечается, что по данным американского разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.

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Тэги: C ИРИЯ, США, ПЕНТАГОН, УДАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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