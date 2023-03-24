В СБ ООН 27 марта пройдет голосование по российскому проекту резолюции о проведении расследования в отношении подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил в четверг зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"На 22.00 по Москве 27 марта намечено голосование в СБ ООН по нашему проекту резолюции о проведении расследования по терактам на "Северных потоках", - написал Полянский в своем телеграм-канале.
Он добавил, что соавтором текста резолюции стал Китай. Полянский также предположил, что другие страны также могут появиться в списках соавторов.
"Мы добросовестно в течение месяца провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный "аргумент": международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии. И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", - говорится в сообщении зампостпреда РФ при ООН.
В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.
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