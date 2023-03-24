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Наука и образование 24.03.2023 10:31

Мирзиёев в сентябре примет участие в открытии школы, строящейся Узбекистаном в Карабахском регионе Азербайджана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2023 года планирует посетить Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом сообщил глава узбекского государства на встрече с членами азербайджанской диаспоры во время посещения выставки, организованной Республиканским азербайджанским национальным культурным центром в парке "Новый Узбекистан" в Ташкенте в рамках торжества по случаю Новруз байрамы.

"Мирзиёев ознакомился с представленными на выставке экспонатами, послушал азербайджанскую музыку и песни. В ходе беседы с членами азербайджанской диаспоры президент сказал, что в сентябре посетит Азербайджан с визитом и в рамках поездки примет участие в церемонии открытия школы, построенной Узбекистаном в городе Физули", говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Школа, строящаяся по инициативе президента Мирзиёева за счет средств бюджета Узбекистана в освобожденном от оккупации городе Физули будет рассчитана на 960 ученических мест. Учреждение строится на территории площадью 3 га и состоит из двух этажей и подвального этажа. В школе будут созданы 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый, спортивный залы, столовая, библиотека. На территории школы будут построены футбольное поле, места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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