Беларусь еще на полгода продлила запрет на вывоз промтоваров

Правительство Беларуси еще на полгода продлило введенный в марте прошлого года запрет на вывоз более 250 наименований промышленных товаров.
Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Белоруссии в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из республики в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в постановлении.
В соответствии с документом, запрет не распространяется на сопровождаемые сертификатом происхождения российские и белорусские товары. Также ограничения не распространяются на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, между частями территории России транзитом через Белоруссию, а также в ряде иных случаев.
В приложении к постановлению содержится перечень из 254 наименований промтоваров, которые запрещены к вывозу. В частности, запрещен вывоз котлов, турбин, двигателей, транспортных средств, отдельных видов промоборудования, машин и оборудования для сельского хозяйства, станков, локомотивов, вагонов, лакокрасочных материалов, лома металлов.
Белорусские власти в марте 2022 года ввели на шесть месяцев запрет на вывоз ряда промтоваров "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.
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