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Дальнее зарубежье 24.03.2023 16:00

ЕАБР готов инвестировать не менее $400 млн в водно-энергетический комплекс Центральной Азии

Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшие три года намерен инвестировать в водно-энергетический комплекс Центральной Азии не менее $400 млн, говорится в сообщении на сайте ЕАБР со ссылкой на председатель правления банка Николая Подгузова.

"Согласно нашей текущей среднесрочной стратегии, мы считаем водно-энергетический комплекс Центральной Азии одним из главных приоритетов банка. По оценкам ЕАБР, успешное решение существующих проблем в этой сфере может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год. Внедрение современных технологий орошения и модернизация ирригационных систем позволят повысить эффективность использования воды на 40%. Это также повысит безопасность сельскохозяйственного производства, что является критически важным фактором для обеспечения региональной продовольственной безопасности", - сказал Подгузов на конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке.

По его словам, проблема рационального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий. Региональные водно-энергетические организации, а также многосторонние финансовые организации могли бы выступить в качестве общего звена в этом процессе.

Отмечается, что по итогам конференции Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан намерены принять совместное заявление, в котором будут закреплены основные принципы сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны, ЕАБР будет содействовать странам.

ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе - аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Сформирован перечень проектов, обеспечивающих регион необходимыми объемами электроэнергии и воды. Один из них - строительство ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Киргизии, ЕАБР приступил к его финансированию.

Евразийский банк развития имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

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Тэги: РОССИЯ, ЕАБР, Ц.АЗИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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