Китай предупреждает о серьезных последствиях в связи с действиями американского эсминца в Южно-Китайском море

Пекин предупредил Вашингтон о серьезных последствиях в связи с тем, что американский эсминец USS Milius второй день подряд прошел недалеко от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщает в пятницу Associated Press.
"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, грубо нарушили международное право и стали неопровержимым доказательством того, что США преследуют навигационную гегемонию и милитаризацию Южно-Китайского моря", - заявил представитель китайского министерства обороны Тань Кэфэй.
Он потребовал немедленного прекращения подобных провокаций со стороны США и предупредил, что в противном случае Вашингтон ожидают "серьезные последствия". По его словам, Китай примет "все необходимые меры" для защиты своей безопасности.
Накануне военные КНР сообщили, что осуществили сопровождение USS Milius после того, как он "незаконно вошел в территориальные воды Сиши (английское название - Парасельские острова) без согласия китайской стороны, что подрывает мир и стабильность в Южно-Китайском море".
Американские военные заявили, что USS Milius выполнял рутинные операции, и его не изгоняли из Южно-Китайского моря.
В пятницу США снова направили эсминец в этот район, и в Китае снова заявили, что вынудили его отойти от островов.
Парасельские острова (Сиша) контролируются Китаем. Однако Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам оспаривают это.
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