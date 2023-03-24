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Дальнее зарубежье 24.03.2023 14:20

Москва старается минимизировать риски для партнеров, оказавшихся под давлением Запада из-за неприсоединения к антироссийским санкциям

Запад оказывает давление на страны, которые не присоединяются к антироссийским санкциям, Москва тесно контактирует с партнерами, чтобы минимизировать риски, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям, которые введены в адрес нашей страны. Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится сталкиваться с таким натиском", - сказал Песков журналистам.

По его словам, это требует особого внимания как со стороны России, так и со стороны самих этих государств.

"Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, для того чтобы минимизировать риски", - отметил он.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают роль Казахстана в развитии параллельного импорта и нет ли опасений, что Запад найдет рычаги давления на эту страну.

"Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья, мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПАРТНЕРЫ, ЗАПАД


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