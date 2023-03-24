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ТЭК 24.03.2023 12:19

Трубоукладчик "Сулейман Везиров" осуществит прокладку трубопроводов между платформами в туркменском секторе Каспия

Трубоукладчик "Сулейман Везиров" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) привлечен к прокладке трубопроводов в туркменском секторе Каспийского моря.

"Трубоукладчик "Сулейман Везиров" привлечен к укладке трубопроводов на нефтяных месторождениях Лам и Жданов (разрабатываются дубайской нефтегазовой компанией Dragon Oil Plc-ИФ) . Судно осуществит прокладку четырехдюймовых трубопроводов с платформы "LAM-B" до платформы "LAM-C" и с платформы "LAM-B" до "LAM-28". Общая протяженность трубопроводов составит 5 км", -говорится в сообщении ASCO.

По информации общества, трубоукладчик "Сулейман Везиров" уже доставлен к месту назначения судами снабжения "Лютога" и "Ом" Каспийской морской нефтяной флотилии ASCO.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТРУБОУКЛАДЧИК, МЕСТОРОЖДЕНИЕ


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