Трубоукладчик "Сулейман Везиров" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) привлечен к прокладке трубопроводов в туркменском секторе Каспийского моря.
"Трубоукладчик "Сулейман Везиров" привлечен к укладке трубопроводов на нефтяных месторождениях Лам и Жданов (разрабатываются дубайской нефтегазовой компанией Dragon Oil Plc-ИФ) . Судно осуществит прокладку четырехдюймовых трубопроводов с платформы "LAM-B" до платформы "LAM-C" и с платформы "LAM-B" до "LAM-28". Общая протяженность трубопроводов составит 5 км", -говорится в сообщении ASCO.
По информации общества, трубоукладчик "Сулейман Везиров" уже доставлен к месту назначения судами снабжения "Лютога" и "Ом" Каспийской морской нефтяной флотилии ASCO.
Н.Аббасова
Минобороны Азербайджана обвинило РМК в грубом нарушении трехсторонних договоренностей по Карабаху
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Мирзиёев в сентябре примет участие в открытии школы, строящейся Узбекистаном в Карабахском регионе Азербайджана
ЕС готовит сокращение выбросов CO2 на морском транспорте
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Глава МИД ФРГ приветствовала отзыв грузинским парламентом законопроекта об иноагентах
Премьер Грузии считает, что Саакашвили планировал осуществить госпереворот и втянуть страну в конфликт с Россией
ЕАБР готов инвестировать не менее $400 млн в водно-энергетический комплекс Центральной Азии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна