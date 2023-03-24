Минобороны Азербайджана обвинило РМК в грубом нарушении трехсторонних договоренностей по Карабаху

Минобороны Азербайджана сообщило о новых фактах провозки военных грузов незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ) в сопровождении российских миротворцев по грунтовой дороге Ханкенди- Халфали-Туршсу, являющейся альтернативной Лачинской дороге.
"В очередной раз, 24 марта зафиксировано движение автомобильной колонны, осуществляющей незаконные военные перевозки по грунтовой дороге Ханкенди- Халфали-Туршсу", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
В частности, по данным министерства, техническими средствами наблюдения азербайджанского Минобороны были зафиксировано движение по указанной дороге одного боевого автомобиля российского миротворческого контингента " ZTR-82A", трех армянских КАМАЗ\ов с тентами и одного КАМАЗа с резервуаром для топлива.
"Подобная деятельность российского миротворческого контингента (РМК) является невыполнением им своих обязанностей, связанных с реализацией положений трехсторонней Декларации ( подписанной лидерами Азербайджана, России и Армении -ИФ)", - отмечает Минобороны Азербайджана.
Ведомство указывает на то, что создание российскими миротворцами вопреки своим обязанностям и обязательствам для действующих в Карабахском экономическом районе Азербайджана НВФ, путем сопровождения условий для свободной перевозки ими живой силы, боеприпасов, мин, а также другого материально-технического снабжения, означает грубое нарушение со стороны РМК достигнутых договоренностей.
"Эти случаи должны быть немедленно прекращены. Подобные незаконные действия, происходящие регулярно, вызывают необходимость создания Азербайджаном погранично-пропускного и контрольного пункта на конечной точке Лачинской дороги на азербайджано-армянской границе",- подчеркивают в Минобороны.
Н.Аббасова
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