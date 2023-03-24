Нефть ускорила падение

Цены на нефть усилили падение днем в пятницу на фоне общей волатильности на мировых финансовых рынках.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 подешевели на $2,47 (3,25%) - до $73,44 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,46 (3,52%) - до $67,5 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,3%, снизившись впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике.
Котировки продолжают падение в пятницу на новой волне снижения акций европейских банков и укрепления доллара. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
Нефть может завершить первый квартал рекордным снижением с начала 2020 года из-за опасений рецессии в США и проблем банковского сектора при сохранении высокого уровня поставок, отмечает Bloomberg.
"Банковский кризис распространяется на сферу недвижимости, и рынок акций снова потерял аппетит к риску, - написал глава отдела сырьевой стратегии в Saxo Bank Оле Слот Хансен. - Доллар укрепляется, а американские и в особенности европейские акции активно падают, что давит на сырьевой сектор".
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