Визит короля Великобритании во Францию отложили на фоне акций протеста против Макрона

Власти Франции и Великобритании приняли решение отложить визит короля Великобритании Карла III во Францию, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

"Решение отложить официальный визит короля Великобритании во Францию принято правительствами Франции и Великобритании", - приводят французские СМИ выдержки из заявления канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

В нем отмечается, что такое решение принято после телефонного разговора Макрона и Карла III, который состоялся ранее в пятницу.

В Елисейском дворце указали, что визит отложен для того, чтобы "иметь возможность принять его Величество в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям".

Ранее ожидалось, что Карл III посетит Францию 26-29 марта.

Во Франции уже несколько дней продолжаются массовые протесты, которые сопровождаются беспорядками. Протестующие выражают недовольство пенсионной реформой.