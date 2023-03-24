Визит короля Великобритании во Францию отложили на фоне акций протеста против Макрона

Власти Франции и Великобритании приняли решение отложить визит короля Великобритании Карла III во Францию, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.
"Решение отложить официальный визит короля Великобритании во Францию принято правительствами Франции и Великобритании", - приводят французские СМИ выдержки из заявления канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.
В нем отмечается, что такое решение принято после телефонного разговора Макрона и Карла III, который состоялся ранее в пятницу.
В Елисейском дворце указали, что визит отложен для того, чтобы "иметь возможность принять его Величество в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям".
Ранее ожидалось, что Карл III посетит Францию 26-29 марта.
Во Франции уже несколько дней продолжаются массовые протесты, которые сопровождаются беспорядками. Протестующие выражают недовольство пенсионной реформой.
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