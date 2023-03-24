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Дальнее зарубежье 24.03.2023 17:30

Штат Юта ограничит доступ несовершеннолетних к соцсетям

Юта первым из американских штатов введет ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками, передает Associated Press.

Губернатор штата Спенсер Кокс подписал два закона, запрещающих лицам младше 18 лет использовать соцсети с 22:30 до 6:30. Кроме того, все пользователи будут обязаны подтверждать свой возраст. Законы открывают возможности для подачи исков в связи с причинением вреда детям такими ресурсами.

Законы вступят в силу в марте 2024 года. Аналогичные инициативы продвигаются в Арканзасе, Техасе, Огайо и Нью-Джерси.

"Мы по-прежнему верим, что у нас получится не только здесь, в штате Юта, но и по всей стране принять законы, которые серьезно изменят отношения наших детей с этими весьма деструктивными приложениями социальных сетей", - цитирует агентство республиканца Кокса.

Для соблюдения новых требований, в частности о запрете показа рекламы несовершеннолетним, соцсетям может потребоваться доработать функционал, отмечает AP. По данным агентства, они также могут оспорить законы в суде еще до начала их действия.

По мнению критиков, на которых ссылается NBC News, власти Юты зашли слишком далеко, и эффект от принятия новых законов распространится за пределы штата.

"Соцсети не могут вычислить, кто постоянно живет в Юте, а кто - нет", - приводит телеканал слова Ари Кона из исследовательской организации TechFreedom. В частности, невозможно отличить жителей Юты от гостей штата и тех, кто находится рядом и пользуется мобильным интернетом, полагает он.

"Единственный для платформ способ соблюсти все требования - устанавливать возраст каждого пользователя, - отметил Кон. - И в этом проблема таких законов на уровне штатов. В сущности, это контроль интернета, затрагивающий всех".

По словам эксперта, проверка возраста - существенный риск с точки зрения безопасности и свободы слова в интернете. "Если проверять возраст каждого, не будет онлайн-анонимности в соцсетях", - заметил он.

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Тэги: США, СОЦСЕТИ, ДЕТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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