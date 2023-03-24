SOCAR начала транзит казахстанской нефти с Тенгиза по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"Первая партия добытой с месторождения Тенгиз нефти для БТД 23 марта была доставлена из порта Актау на Сангачальский терминал в Баку танкером "Президент Гейдар Алиев", - говорится в сообщении компании SOCAR Midstream Operations ("дочка" SOCAR).

Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках договора, заключенного между SOCAR и компанией "Казмунайгаз" и предусматривающего транзит 1,5 млн нефти в год.

По информации SOCAR Midstream Operations, следующая партия казахстанской нефти танкером "Шуша" будет отправлена из порта Актау в Баку 27 марта.

"Для транзита казахстанской нефти п БТД до конца 2023 года через Каспийское море запланировано выполнение 12-14 танкерных рейсов из Актау на Сангачальский терминал", - говорится в информации.

Компания отмечает, что для приема казахстанской нефти в нефтепровод БТД, SOCAR на территории Сангачальского терминала в 2022 году реализовала "важные проекты по обновлению трубопроводной сети по сбору нефти".

"Реализация этих проектов увеличила возможность использования пропускной способности нефтепровода БТД", - говорится в сообщении.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат из других источников.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода составляет 50 млн тонн нефти в год или 1,2 млн б/с.

В целом, с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию - 4 июня 2006 года и по состоянию на конец 2022 года - из порта Джейхан было отгружено 5 244 танкера, т.е. по БТД на мировые рынки за этот период доставлено свыше 531 млн тонн нефти (3,99 млрд баррелей).

Акционерами BTC Co. являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова