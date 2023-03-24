Премьер Грузии считает, что Саакашвили планировал осуществить госпереворот и втянуть страну в конфликт с Россией

Бывший президент Михаил Саакашвили, тайно прибывший в Грузию в сентябре 2021 года, намеревался осуществить революцию и свергнуть действующую власть, чтобы втянуть страну в войну против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
"Период появления Саакашвили в Грузии совпадает с ожиданиями начала военных действий на Украине. Планы Саакашвили были связаны со сменой власти революционным путем, после чего он подготовил бы основу для включения Грузии в военные действия против России", - сказал Гарибашвили в пятницу, выступая в парламенте.
Он подчеркнул, что эти деструктивные планы были сорваны, но и сегодня определенные силы продолжают попытки перенести внимание с Украины на другое направление, чтобы "дать больше времени Украине для восстановления своих вооруженных сил и начала контрнаступления".
"Попытки определенных внешних и деструктивных внутренних сил вовлечь Грузию в войну остаются. Это заговор против нашей страны", - сказал Гарибашвили.
Премьер отметил, что все эти антигосударственные попытки будут пресекаться.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.
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