Глава МИД ФРГ приветствовала отзыв грузинским парламентом законопроекта об иноагентах

Находящаяся в Тбилиси с первым официальным визитом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает правильным решение грузинского парламента отозвать законопроект об иностранных агентах.
"Я, как политик, могу сказать, что это не слабость, это сила, когда примешь критику и выполнишь эти критические замечания", - сказала Бербок в пятницу на брифинге после встречи с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили.
По ее словам, по этому законопроекту была критика, и "хорошо, что произошел отзыв".
"Это единственный верный путь", - отметила министр.
Бербок считает, что критика данного законопроекта со стороны общества показывает, насколько население Грузии хочет вступить в Евросоюз.
9 марта парламент Грузии под давлением протестных акций отозвал законопроект об иноагентах.
Минобороны Азербайджана узнало о строительстве армянскими НВФ новой дороги в Карабахе, предупреждает их о последствиях
Минобороны Азербайджана обвинило РМК в грубом нарушении трехсторонних договоренностей по Карабаху
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Ford получил $2 млрд убытка от электромобилей в 2022 г, впервые раскрыл финпоказатели сегментов
Airbus поставила первый самолет A321 с завода в Тяньцзине
Макрон уверен в способности стран ЕС заполнить газохранилища к осени
Потенциальные покупатели оценивают "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов
Автомобиль сбил пешеходов на парковке в аэропорту Кельна
Мирзиёев в сентябре примет участие в открытии школы, строящейся Узбекистаном в Карабахском регионе Азербайджана
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна