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Регион 24.03.2023 16:30

Глава МИД ФРГ приветствовала отзыв грузинским парламентом законопроекта об иноагентах

Находящаяся в Тбилиси с первым официальным визитом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает правильным решение грузинского парламента отозвать законопроект об иностранных агентах.

"Я, как политик, могу сказать, что это не слабость, это сила, когда примешь критику и выполнишь эти критические замечания", - сказала Бербок в пятницу на брифинге после встречи с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили.

По ее словам, по этому законопроекту была критика, и "хорошо, что произошел отзыв".

"Это единственный верный путь", - отметила министр.

Бербок считает, что критика данного законопроекта со стороны общества показывает, насколько население Грузии хочет вступить в Евросоюз.

9 марта парламент Грузии под давлением протестных акций отозвал законопроект об иноагентах.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ГРУЗИЯ, ИНОАГЕНТЫ


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