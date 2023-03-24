Майкл Льюис возглавит Uniper с 1 июля

Майкл Льюис вступит в должность главного исполнительного директора немецкой энергетической компании Uniper SE 1 июля этого года, говорится в сообщении компании.
Назначение Льюиса было анонсировано в начале марта без конкретной даты. Он около 30 лет работает в энергетической отрасли, с 2017 года занимает пост главы британского подразделения E.ON. Бывший глава Uniper Клаус-Дитер Маубах покинул компанию в конце февраля.
Также компания сообщила, что Карстен Поппинга станет новым главным коммерческим директором с 1 октября, сменив на этом посту Ника ден Холландера. Сейчас Поппинга является старшим вице-президентом энерготрейдера Statkraft Markets GmbH.
Минобороны Азербайджана узнало о строительстве армянскими НВФ новой дороги в Карабахе, предупреждает их о последствиях
Минобороны Азербайджана обвинило РМК в грубом нарушении трехсторонних договоренностей по Карабаху
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Потенциальные покупатели оценивают "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов
Автомобиль сбил пешеходов на парковке в аэропорту Кельна
Мирзиёев в сентябре примет участие в открытии школы, строящейся Узбекистаном в Карабахском регионе Азербайджана
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту
Макрон посетит Китай в сопровождении главы Еврокомиссии
США ввели санкции в отношении БелАЗа и МАЗа, заблокировали Boeing-737 Лукашенко
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна