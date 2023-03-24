Ford получил $2 млрд убытка от электромобилей в 2022 г, впервые раскрыл финпоказатели сегментов

Американский автопроизводитель Ford Motor сообщил об операционном убытке сегмента электромобилей в размере $2,1 млрд по итогам 2022 года.

Сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированная EBIT) в размере $6,8 млрд и $3,2 млрд соответственно, говорится в презентации компании.

Ford перешел на новую модель раскрытия финансовых результатов и впервые представил их в разбивке по сегментам, а не регионам. В целом компания в прошлом году получила операционную прибыль в $10,4 млрд.

В 2023 году автопроизводитель ожидает операционную прибыль в диапазоне $9-11 млрд, в том числе порядка $7 млрд и $6 млрд прибыли в сегментах традиционных и коммерческих автомобилей соответственно и $3 млрд убытка от производства электромобилей.

С помощью новой модели предоставления отчетности Ford рассчитывает нагляднее продемонстрировать инвесторам результаты сегмента электромобилей и его финансирование за счет прибыли от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, отмечает CNBC.

"Речь не только об изменениях в раскрытии финансовых результатов - мы меняем образ мыслей, процессы принятия решений и управления компанией, распределения капитала для максимизации рентабельности", - заявил финдиректор Ford Джон Лаулер, чьи слова приводятся в сообщении автогиганта.

Акции компании дешевеют на 1,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. Котировки фьючерсов на индекс Dow Jones Industrial Average опускаются на 1%.