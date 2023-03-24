Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

DIY-ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, планирует передать контроль бизнеса в России местному менеджменту.

Как говорится в сообщении французской группы, процесс был инициирован несколько месяцев назад.

Продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Сделка должна быть одобрена российскими регуляторами, уточняет Adeo.

В марте прошлого года Leroy Merlin объявляла, что продолжит работу в России.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Согласно размещенной на сайте компании информации, сеть компании в РФ объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах РФ.