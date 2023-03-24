Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 69.96 -0.94 Brent 75.91 -0.78

Дальнее зарубежье 24.03.2023 20:30

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

DIY-ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, планирует передать контроль бизнеса в России местному менеджменту.

Как говорится в сообщении французской группы, процесс был инициирован несколько месяцев назад.

Продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Сделка должна быть одобрена российскими регуляторами, уточняет Adeo.

В марте прошлого года Leroy Merlin объявляла, что продолжит работу в России.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Согласно размещенной на сайте компании информации, сеть компании в РФ объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, РИТЕЙЛЕР, ПЛАНЫ


Похожие новости


МИД РФ выразил протест из-за высказываний главы МИД Франции о покушении в ЦАР Макрон объявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС Первые поставки российских удобрений через Европу в Африку пройдут на следующей неделе - Макрон В графике Путина пока нет телефонного разговора с Макроном - Песков Разговора Путина и Макрона пока не планируется - Песков Путин подверг критике заявления Макрона о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Праге Посольство Франции в РФ информирует о новых условиях получения россиянами краткосрочных виз Глава Минфина Франции призвал ЕС ввести «потолок» цен на российскую нефть Макрон выразил Путину обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС - Елисейский дворец Во Франции проводят расследование в отношении имущества российских бизнесменов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az