Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

DIY-ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, планирует передать контроль бизнеса в России местному менеджменту.
Как говорится в сообщении французской группы, процесс был инициирован несколько месяцев назад.
Продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании на местном уровне, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.
Сделка должна быть одобрена российскими регуляторами, уточняет Adeo.
В марте прошлого года Leroy Merlin объявляла, что продолжит работу в России.
Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году в Московской области. Согласно размещенной на сайте компании информации, сеть компании в РФ объединяет 107 гипермаркетов в 62 городах РФ.
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