Минобороны Азербайджана узнало о строительстве армянскими НВФ новой дороги в Карабахе, предупреждает их о последствиях

Минобороны Азербайджана зафиксировало новые факты противоправной деятельности армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента (РМК).

"Был установлен факт прокладывания армянскими НВФ с привлечением инженерной и специальной техники новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу для осуществления военных перевозок свои на боевые позиции", - сообщило оборонное ведомство.

Минобороны заявляет, что подобная незаконная деятельность армянской стороны в Карабахском экономическом районе Азербайджана, грубо нарушающая положения трехстороннего заявления, а также невыполнение миротворческим контингентом возложенных на него обязательств, "создают предпосылки для роста напряженности в регионе".

"Вся ответственность за возможные потери в результате подобных провокаций и незаконных действий лежит на военно-политическом руководстве официального Иревана", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова