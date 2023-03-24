Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia отзывают в США более 571 тыс. внедорожников и минивэнов из-за угрозы возгорания, передает Associated Press.
Компании просят автовладельцев до проведения ремонта оставить машины на улице и вдали от конструкций, поскольку в жгуте проводки фаркопа даже при выключенном зажигании может произойти короткое замыкание.
Отзыв затрагивает модели Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe Hybrid, Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, Hyundai Santa Cruz и Kia Carnival. Hyundai уже зарегистрировала один случай возгорания, пострадавших нет.
В 2022 году из-за похожей проблемы Hyundai отозвала более 245 тыс. внедорожников Palisade. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США назвало новую отзывную кампанию прямым следствием мониторинга ситуации с Palisade.
Акции Hyundai и Kia подешевели на торгах в пятницу на 1,6% и 1,0% соответственно. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,4%.
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