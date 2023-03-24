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Дальнее зарубежье 24.03.2023 18:00

Британский и израильский премьеры встретились в Лондоне

Встреча израильского премьера Биньямина Нетаньяху и главы британского правительства Риши Сунака состоялась в Лондоне, как и было запланировано, однако она прошла без публичных заявлений и выходов к прессе, информирует в пятницу Times of Israel.

Встретившись на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, Нетаньяху и Сунак пожали друг другу руки и проследовали внутрь. Изначально предполагалось, что журналисты, приехавшие с Нетаньяху, смогут также войти в здание, где политики дадут комментарии, однако затем по пулу разослали сообщение, что выхода к репортерам не будет.

Визит Нетаньяху в Лондон проходил на фоне сложной внутриполитической обстановки в стране - в Израиле уже несколько недель не стихают протесты против судебной реформы, которую проводит правительство Нетаньяху.

Между тем во время визита израильского премьера в британскую столицу на Даунинг-стрит вышли манифестанты, выступающие против планируемой в Израиле судебной реформы - они собрались с израильскими флагами и плакатами с призывами "сохранить демократию в Израиле".

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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