Британский и израильский премьеры встретились в Лондоне

Встреча израильского премьера Биньямина Нетаньяху и главы британского правительства Риши Сунака состоялась в Лондоне, как и было запланировано, однако она прошла без публичных заявлений и выходов к прессе, информирует в пятницу Times of Israel.
Встретившись на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, Нетаньяху и Сунак пожали друг другу руки и проследовали внутрь. Изначально предполагалось, что журналисты, приехавшие с Нетаньяху, смогут также войти в здание, где политики дадут комментарии, однако затем по пулу разослали сообщение, что выхода к репортерам не будет.
Визит Нетаньяху в Лондон проходил на фоне сложной внутриполитической обстановки в стране - в Израиле уже несколько недель не стихают протесты против судебной реформы, которую проводит правительство Нетаньяху.
Между тем во время визита израильского премьера в британскую столицу на Даунинг-стрит вышли манифестанты, выступающие против планируемой в Израиле судебной реформы - они собрались с израильскими флагами и плакатами с призывами "сохранить демократию в Израиле".
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