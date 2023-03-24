Автомобиль сбил пешеходов на парковке в аэропорту Кельна

Мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов на парковке в международном аэропорту Кельн-Бонн на западе Германии, несколько человек получили травмы, сообщает Associated Press.

Мужчина задел также несколько припаркованных автомобилей. Полиция полагает, что он страдает психическим расстройством.

Других деталей происшествия пока нет.