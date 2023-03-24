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Происшествия 24.03.2023 17:13

Автомобиль сбил пешеходов на парковке в аэропорту Кельна

Мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов на парковке в международном аэропорту Кельн-Бонн на западе Германии, несколько человек получили травмы, сообщает Associated Press.

Мужчина задел также несколько припаркованных автомобилей. Полиция полагает, что он страдает психическим расстройством.

Других деталей происшествия пока нет.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТ, ПЕШЕХОДЫ, НАЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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