KPMG может взять в доверительное управление терминалы морского порта Туркменбаши

Компания KPMG Tax and Advisory LLC может получить в доверительное управление терминалы морского порта Туркменбаши. Возможность передачи ей имущества обсудили онлайн представителя Агентства морского и речного транспорта Туркмении ("Туркмендениздеряёллары") и KPMG, сообщает сайт агентства.
"Представители компании KPMG выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере расширения услуг и возможностей Туркменбашинского международного морского порта. В частности, речь шла о доверительном управлении терминалов морского порта", - говорится в сообщении.
Ранее туркменские СМИ сообщали, что эмиратская AD Ports Group высказала заинтересованность в получении в доверительное управление на долгосрочных условиях контейнерного терминала Туркменбашинского морпорта.
Международный морской порт Туркменбаши расположен на пересечении грузовых маршрутов из Европы в Азию. Площадь - 152 гектара, протяженность береговой линии - 1800 метров, общая мощность, без учета нефтепродуктов, составляет 17 млн тонн грузов ежегодно. Порт включает в себя паромный, пассажирский и несколько грузовых терминалов и одновременно может обслуживать 17 судов.
Проектная мощность терминала мелких грузов - 3 млн тонн в год. Он предназначен для отправки и хранения различного сырья, нефтехимической продукции, удобрений, кормов для животных, зерна, сахара, соли и других грузов.
Мощность терминала общих грузов (261 тыс. кв. метров) составляет 4 млн тонн в год. Он предназначен для приема и отправки стройматериалов, железа, стали, древесины, машин и другого оборудования.
Контейнерный терминал занимается обработкой транзитных грузов, прибывших железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом (до 400 тыс. контейнеров в год).
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