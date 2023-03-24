Президент Казахстана обсудил с главой Газпрома новые совместные проекты

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером приоритетные направления сотрудничества в энергетической сфере, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.

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