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ТЭК 24.03.2023 18:25

Президент Казахстана обсудил с главой Газпрома новые совместные проекты

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером приоритетные направления сотрудничества в энергетической сфере, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.

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