Снижение цен на нефть замедлилось

Цены на нефть продолжают снижаться после начала торговой сессии в США, однако не так значительно, как ранее.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает новая волна опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы, отмечают аналитики. Это стало причиной снижения котировок акций европейских банков и укрепления американской нацвалюты. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 подешевели на $1,43 (на 1,9%) - до $74,48 за баррель. Котировки майских фьючерсов на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $1,35 (на 1,9%) - до $68,61 за баррель.
Ранее в течение торгов падение цен превышало 3%.
Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,3%, снизившись впервые за четыре сессии. Трейдеры опасаются, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике.
Нефть может завершить первый квартал рекордным снижением с начала 2020 года из-за опасений рецессии в США и проблем банковского сектора при сохранении высокого уровня поставок, отмечает агентство Bloomberg.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в пятницу, что в этом году будет трудно пополнить стратегические запасы нефти. Это вызвало слухи о том, что правительство начнет покупать топливо только по еще более низким ценам, отмечает Trading Economics.
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