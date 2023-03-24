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Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 69.96 -0.94 Brent 75.91 -0.78

ТЭК 24.03.2023 19:15

Снижение цен на нефть замедлилось

Цены на нефть продолжают снижаться после начала торговой сессии в США, однако не так значительно, как ранее.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает новая волна опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы, отмечают аналитики. Это стало причиной снижения котировок акций европейских банков и укрепления американской нацвалюты. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 подешевели на $1,43 (на 1,9%) - до $74,48 за баррель. Котировки майских фьючерсов на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $1,35 (на 1,9%) - до $68,61 за баррель.

Ранее в течение торгов падение цен превышало 3%.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,3%, снизившись впервые за четыре сессии. Трейдеры опасаются, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике.

Нефть может завершить первый квартал рекордным снижением с начала 2020 года из-за опасений рецессии в США и проблем банковского сектора при сохранении высокого уровня поставок, отмечает агентство Bloomberg.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в пятницу, что в этом году будет трудно пополнить стратегические запасы нефти. Это вызвало слухи о том, что правительство начнет покупать топливо только по еще более низким ценам, отмечает Trading Economics.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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