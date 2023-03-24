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Дальнее зарубежье 24.03.2023 20:15

Макрон посетит Китай в сопровождении главы Еврокомиссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон, планирующий визит в Китай в начале апреля, сообщил, что совершит его в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я предложил председателю фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый (европейский) голос", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза.

В феврале после визита в Париж руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И Елисейский дворец объявил, что визит президента в Китай в первой половине года находится в стадии подготовки.

Позднее в том же месяце во время традиционного посещения парижского сельскохозяйственного салона Макрон подтвердил журналистам предстоящий визит в начале апреля, не уточняя даты.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, МАКРОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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