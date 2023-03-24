Макрон посетит Китай в сопровождении главы Еврокомиссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон, планирующий визит в Китай в начале апреля, сообщил, что совершит его в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Я предложил председателю фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый (европейский) голос", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза.
В феврале после визита в Париж руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И Елисейский дворец объявил, что визит президента в Китай в первой половине года находится в стадии подготовки.
Позднее в том же месяце во время традиционного посещения парижского сельскохозяйственного салона Макрон подтвердил журналистам предстоящий визит в начале апреля, не уточняя даты.
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