Китай призывает США отказаться от давления на иностранные компании

США должны уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, и прекратить оказывать необоснованное давление на компании из других стран, заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в пятницу.

Она выступила с соответствующим заявлением на пресс-конференции после выступления руководства TikTok на слушаниях в Конгрессе США в четверг и сказала, что китайское правительство придает большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных в соответствии с законом, сообщает агентство "Синьхуа".

Власти КНР никогда не требовали от компаний и частных лиц заниматься сбором или предоставлением данных, информации или разведывательных сведений, находящихся в пределах иностранных государств, в нарушение местного законодательства, отметила Мао Нин.

"Американское правительство до сих пор не предоставило никаких доказательств того, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности США, однако оно неоднократно выдвигало презумпцию вины и оказывало необоснованное давление на связанные с ним предприятия", - подчеркнула она, отметив, что некоторые американские конгрессмены назвали попытку запретить TikTok ксенофобским политическим преследованием.

Американская сторона должна уважать рыночную экономику и принципы справедливой конкуренции, прекратить оказывать необоснованное давление на иностранные компании, а также обеспечить им в США открытую, справедливую и недискриминационную среду для инвестирования и ведения предпринимательской деятельности, резюмировала Мао Нин.

Как сообщалось ранее, глава TikTok Шоу Цзычу в выступлении перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле в четверг заявил, что ByteDance, которой принадлежит соцсеть, "не является агентом Китая".

"TikTok никогда не делился и не получал запроса на передачу пользовательских данных США китайскому правительству", - сказал он. Мнение о том, что принадлежность соцсети компании ByteDancе, базирующейся в Китае, обязывает ее делиться информацией о пользователях США с правительством КНР, не соответствует действительности.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных электронных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить приложение. Тринадцать штатов уже приняли меры против соцсети.

По мнению американских властей, правительство КНР может использовать приложение для сбора данных американских пользователей. TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.