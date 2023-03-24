Молдова получит дополнительную помощь от ЕС - президент Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Молдова получит дополнительную помощь от Евросоюза, сообщают СМИ страны.
"Я хотел бы отдельно отметить, что нам с коллегами удалось обсудить поддержку Молдавии. Молдавия получит дополнительную существенную помощь, поддержку от ЕС", - заявил Йоханнис в пятницу в Брюсселе по итогам заседания Совета Европейского совета в расширенном формате.
Он подчеркнул, что "это очень важно, как для Молдовы, так и для всей Европы".
Накануне в ходе официального визита в Кишинев премьер-министр Румынии Николае Чукэ подтвердил "безоговорочную поддержку Молдовы на пути евроинтеграции, консолидации экономики и поддержании стабильности и безопасности перед лицом вызовов в регионе". Он сообщил, что в ближайшее время Румыния выделит Молдове первый транш в размере 25 млн евро из обещанной помощи в 100 млн евро.
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