Молдова получит дополнительную помощь от ЕС - президент Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Молдова получит дополнительную помощь от Евросоюза, сообщают СМИ страны.

"Я хотел бы отдельно отметить, что нам с коллегами удалось обсудить поддержку Молдавии. Молдавия получит дополнительную существенную помощь, поддержку от ЕС", - заявил Йоханнис в пятницу в Брюсселе по итогам заседания Совета Европейского совета в расширенном формате.

Он подчеркнул, что "это очень важно, как для Молдовы, так и для всей Европы".

Накануне в ходе официального визита в Кишинев премьер-министр Румынии Николае Чукэ подтвердил "безоговорочную поддержку Молдовы на пути евроинтеграции, консолидации экономики и поддержании стабильности и безопасности перед лицом вызовов в регионе". Он сообщил, что в ближайшее время Румыния выделит Молдове первый транш в размере 25 млн евро из обещанной помощи в 100 млн евро.