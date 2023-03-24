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АПК 24.03.2023 19:39

Украина ожидает 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых в 2023г - Шмыгаль

Украина ожидает 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых в 2023 году, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине идет вторая посевная кампания в условиях военного положения. Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн. тонн", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

По словам премьера, при таком урожае внутреннее потребление украинцев составляет около 5 млн тонн.

"То есть, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием", - подчеркнул Шмыгаль.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНОВЫЕ, УРОЖАЙ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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