Украина ожидает 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых в 2023г - Шмыгаль

Украина ожидает 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых в 2023 году, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине идет вторая посевная кампания в условиях военного положения. Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн. тонн", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

По словам премьера, при таком урожае внутреннее потребление украинцев составляет около 5 млн тонн.

"То есть, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием", - подчеркнул Шмыгаль.