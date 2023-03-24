Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф направил новую заявку на покупку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает MarketWatch со ссылкой на представителей миллиардера. Детали заявки не раскрываются.
В среду должен был завершиться второй раунд приема заявок на покупку команды, однако в последнюю минуту срок значительно продлили, писала The Guardian.
Также на покупку клуба претендует шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, председатель правления Qatar Islamic Bank и сын бывшего премьер-министра Катара. В среду его фонд подал заявку и теперь намерен воспользоваться продлением срока подачи для ее возможной корректировки, предполагает MarketWatch.
По данным The Independent, Рэтклифф и Аль-Тани оценивают "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд). Собственники команды - американская семья Глейзеров - хотят получить за нее 6 млрд фунтов, отмечает Sky Sports.
Кроме того, заявку на покупку клуба в среду подал финский предприниматель Томас Зиллиакус, говорится в пресс-релизе основанной им novaM Group, чей бизнес связан с социальными сетями.
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