Airbus поставила первый самолет A321 с завода в Тяньцзине

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE начала поставки самолетов A321neo с линии окончательной сборки в Тяньцзине, сообщает агентство "Синьхуа".
Первый самолет получила шанхайская Junyao Air.
Как заявил генеральный директор авиакомпании Чжао Хунлян, это 88-й лайнер в парке Juneyao Air. В течение этого года ожидаются дальнейшие поставки, отметил он.
"Airbus продолжает расширять и укреплять свое всестороннее сотрудничество с авиационной промышленностью Китая", - сказал генеральный директор Airbus China Джордж Сюй.
Airbus начала производить самолеты серии A321 на заводе в Тяньцзине в ноябре 2022 года. A321neo является самым большим представителем семейства и может перевозить до 244 пассажиров.
Согласно прогнозу концерна, среднегодовые темпы роста авиаперевозок в Китае в ближайшие 20 лет будут составлять 5,3%, что выше среднемирового показателя в 3,6%.
У Airbus есть четыре центра сборки самолетов А320: в Тулузе (Франция), Гамбурге (Германия), в Тяньцзине и в городе Мобил (США, штат Алабама). Центры в ФРГ и Штатах способны осуществлять производство A321. Европейская авиастроительная компания в настоящее время совершенствует производственные мощности этих центров с тем, чтобы удовлетворить спрос на самолеты А321. Линия финальной сборки в Тяньцзине была открыта в 2008 году.
Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Компания производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.
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