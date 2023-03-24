Глава ФРБ Сент-Луиса поднял свой прогноз пикового уровня ставки до 5,625%

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард поднял свой прогноз пикового уровня процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 5,625% годовых, сообщает MarketWatch.

При этом он сказал журналистам, что чем раньше Федеральная резервная система поднимет ставки до этого уровня, тем лучше. В настоящее время базовая ставка находится в диапазоне 4,75-5% годовых.

Баллард имеет одну из самых "ястребиных" позиций среди президентов региональных банков ФРС, но в этом году он не имеет права голоса в комитете, который устанавливает ставки.

Глава ФРБ Сент-Луиса назвал банкротство Silicon Valley Bank (SVB) "причудливой ситуацией", отметив, что регулирующие органы могут справиться с последствиями этого. Правительство готово предпринять дополнительные меры в случае необходимости, добавил он.

Быстрый крах SVB застал врасплох всех, даже руководителей банка, поэтому вполне естественно, что он вызвал тревогу и заставил инвесторов пересмотреть свои взгляды. По словам Балларда, "относительно часто" некоторые банки не адаптируются к изменяющимся условиям процентных ставок, несмотря на четкие сигналы от Федрезерва.

Он перечислил крах банка Continental Illinois в 1984 году, мексиканский "текиловый кризис" в 1994 году, банкротство Orange County в 1994 году и крах Long-Term Capital Management в 1998 году. "В то время этим событиям уделялось значительное внимание, но в конечном счете они не стали предвестниками плохих экономических показателей США", - сказал глава ФРБ Сент-Луиса.

Между тем более трети трейдеров (39%) ожидают снижения процентной ставки до конца 2023 года до диапазона 3,75-4% годовых. Такой сценарий развития событий сейчас является наиболее вероятным, исходя из котировок фьючерсов на размер ставки. При этом прогноз самого Федрезерва предусматривает, что ставка на конец года будет составлять 5-5,25% годовых.