Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Позиции азербайджанской армии 24 марта в вечерние часы несколько раз подверглись обстрелу на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
"Подразделения ВС Армении с применением разнокалиберного оружия с позиций, расположенных на различных направлениях азербайджано-армянской условной границы обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные лицом к лицу", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кроме того, добавляет ведомство, незаконные армянские вооруженные формирования в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента на территории Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Ходжавендского района.
"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - отмечает оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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