Суд не разрешил экс-президенту Молдовы Додону выехать из страны для посещения горы Афон

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы не разрешила бывшему президенту страны Игорю Додону покинуть страну и совершить паломничество на Афон, запланированное с 1 по 10 апреля.
"Я знал, что такое решение будет вынесено, так как видел, как ведут себя судьи и прокуроры. Обращение в суд для меня было принципиальным, чтобы граждане увидели, какая у нас юстиция. Ранее они не разрешили мне с ребенком, которому нужно было лечение, отправиться в Румынию. И не разрешили мне сейчас, в великий пост отправиться на Афон. Речь о святой, предпасхальной поездке. И вы видели, какое решение они приняли", - заявил Додон журналистам.
Свое решение суд вынес в пятницу в ответ на запрос Додона, который более полугода остается под подпиской о невыезде. Он обратился в Высшую судебную палату 16 марта. Экс-президент назвал решение судей предсказуемым, отметив, что "другого и не ожидал".
Он подчеркнул, что не собирался бежать из страны или оставаться где-то.
"Я говорил и повторяю: у меня есть только гражданство Молдавии, нет гражданства других стран. И я не собираюсь бежать. Я останусь здесь, чтобы бороться с этими властями. Других планов у меня сейчас нет", - подчеркнул Додон.
Додон был арестован 24 мая 2022 года. Он обвиняется в пассивной коррупции, взяточничестве, организации и принятии финансирования политической партии от преступной группировки, совершенных в июне 2019 года, в период его пребывания на посту президента Молдовы.
Додон был освобожден из-под домашнего ареста решением ВСП 18 ноября 2022 года. При этом, суд запретил ему выезжать за переделы Молдовы.
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