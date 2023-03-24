ЕС и США провели совместные военно-морские учения

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила в пятницу, что 23 и 24 марта Европейский союз и Соединенные Штаты провели совместные военно-морские учения в Индо-Тихоокеанском регионе.
В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕВС поясняется, что решение о таких учениях было принято на последнем раунде консультаций высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону между ЕС и США 2 декабря 2022 года.
Участники военно-морских учений проводили совместное патрулирование и обеспечивали свободу судоходства в открытом море, отмечают в Евросоюзе.
В учениях, по данным ЕВС, участвовали эсминец США PAUL HAMILTON, а также испанский корабль REINA SOFIA и итальянский - CARLO BERGAMINI.
Учения включали меры, "направленные на улучшение оперативной совместимости и интеграции".
"ЕС и Соединенные Штаты подтверждают свои намерения осуществлять дальнейшую координацию и вести взаимодополняющую работу по региональной морской безопасности для поддержки свободы судоходства и других международно-правовых видов использования моря в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявляют в Брюсселе.
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