Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 69.96 -0.94 Brent 75.91 -0.78

Дальнее зарубежье 24.03.2023 21:53

ЕС и США провели совместные военно-морские учения

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила в пятницу, что 23 и 24 марта Европейский союз и Соединенные Штаты провели совместные военно-морские учения в Индо-Тихоокеанском регионе.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕВС поясняется, что решение о таких учениях было принято на последнем раунде консультаций высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону между ЕС и США 2 декабря 2022 года.

Участники военно-морских учений проводили совместное патрулирование и обеспечивали свободу судоходства в открытом море, отмечают в Евросоюзе.

В учениях, по данным ЕВС, участвовали эсминец США PAUL HAMILTON, а также испанский корабль REINA SOFIA и итальянский - CARLO BERGAMINI.

Учения включали меры, "направленные на улучшение оперативной совместимости и интеграции".

"ЕС и Соединенные Штаты подтверждают свои намерения осуществлять дальнейшую координацию и вести взаимодополняющую работу по региональной морской безопасности для поддержки свободы судоходства и других международно-правовых видов использования моря в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявляют в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Байден и фон дер Ляйен обещают продолжать вводить санкции против РФ Посол США в Ереване и глава миссии ЕС в Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе Председатель Еврокомиссии 10 марта встретится с президентом США Баку и Еревану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой ЕС - Госдеп США В Кыргызсане заявляют о готовности к подписанию нового соглашения о сотрудничестве с ЕС Глава МИД КНР назвал налаживание отношений с США, РФ и ЕС главными задачами внешней политики США стали одним из главных поставщиков СПГ в ЕС В Госдепе США считают, что миссия ЕС будет поспособствовать переговорам Баку и Еревана ЕС и США заявили о приверженности процессу создания прочного мира на Южном Кавказе Вашингтон поддерживает усилия Мишеля для нормализации отношений между Ереваном и Баку – постпред США при ОБСЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az