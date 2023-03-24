В Азербайджане суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829,328 тыс., сообщает в пятница республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 19 случаях заражения.
За минувшие сутки летальных исходов от новой коронавирусной инфекции не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 153 человека.
От COVID-19 вылечились 819,015 тыс. человек (+46 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 160 человек.
За сутки медики провели 353 теста на коронавирус против 440 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 551,558 тыс. тестов на COVID-19.
Р.Ахмедов
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