Зурабишвили заявила, что никто не заинтересован в открытии в Грузии второго фронта против России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что западные страны не заинтересованы в открытии на грузинской территории второго фронта против России.

"Какой второй фронт и когда было, чтобы наши западные партнеры нас подталкивали к какой-то войне? Наоборот, с кем я встречалась, (...) ни у кого нет желания, чтобы возникла еще одна где-то лишняя дестабилизация", - заявила глава государства в пятницу в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "ТВ Пирвели".

По ее словам, все иностранные партнеры Грузии желают, чтобы ситуация в черноморском регионе и на Кавказе была стабильной.

Они также считают, что вопросы, касающиеся территориальной целостности Грузии, должны быть решены исключительно мирными средствами, отметила Зурабишвили.