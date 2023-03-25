Китай пока не передавал России вооружение - Байден

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии данных, указывающих на то, что Китай начал передавать России вооружение, но подчеркнул, что не знает, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

"Пока что Китай этого не делал. Однако это не означает, что этого не будет в будущем", - сказал американский лидер во время пресс-конференции в Канаде.

Ранее многие американские официальные лица также заявляли, что не получали информации, указывающей на поставки оружия из КНР в РФ.