Китай пока не передавал России вооружение - Байден

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии данных, указывающих на то, что Китай начал передавать России вооружение, но подчеркнул, что не знает, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
"Пока что Китай этого не делал. Однако это не означает, что этого не будет в будущем", - сказал американский лидер во время пресс-конференции в Канаде.
Ранее многие американские официальные лица также заявляли, что не получали информации, указывающей на поставки оружия из КНР в РФ.
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