Байден заявил, что США расширяют свои альянсы активнее России и Китая

США и их партнеры расширяют сеть союзников успешнее России и Китая, заявил американский президент Джо Байден.

"Именно нам, а не нашим конкурентам, удается расширять сеть наших альянсов", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции в Канаде.

"Мы существенно расширили наши альянсы. Мы преуспели в этом больше, чем Китай и Россия, больше, чем кто бы то ни было в мире", - добавил Байден.

При этом он заверил, что "речь не идет о недооценке Китая и России".