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Дальнее зарубежье 25.03.2023 10:30

Байден заверил, что не стремится к конфликту с Ираном

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет конфликта с Ираном, но готов защищать американцев, если они подвернутся нападению с иранской стороны.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Канаде.

Так глава Белого дома прокомментировал недавний удар беспилотника по американским военным на севере Сирии, в результате которого один гражданин США погиб, несколько человек, в том числе военные, получили ранения. Вашингтон пришел к выводу, что удар организовали силы, связанные с иранским Корпусом стражей Исламской революции.

В ответ Соединенные Штаты нанесли в Сирии удары по бойцам, имеющим отношение к атаке беспилотника.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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