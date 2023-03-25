Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Греции Катерину Сакелларопулу по случаю национального праздника, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
"Уверен, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия в направлении развития азербайджано-греческих отношений и расширения нашего сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.
Алиев пожелал Сакелларопулу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а греческому народу - мира и благополучия.
В.Алиев
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