Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Греции Катерину Сакелларопулу по случаю национального праздника, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Уверен, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия в направлении развития азербайджано-греческих отношений и расширения нашего сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.

Алиев пожелал Сакелларопулу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а греческому народу - мира и благополучия.

В.Алиев