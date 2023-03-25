Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

Внешняя политика 25.03.2023 11:27

Алиев поздравил президента Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Греции Катерину Сакелларопулу по случаю национального праздника, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Уверен, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия в направлении развития азербайджано-греческих отношений и расширения нашего сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.

Алиев пожелал Сакелларопулу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а греческому народу - мира и благополучия.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Греция в 2022 году потратила почти 2 млрд евро на импорт газа из Азербайджана Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Греции в Азербайджане Алиев и Мицотакис обсудили сотрудничество в энергетике Алиев и Мицотакис провели встречу в Софии В Турции заявили, что греческая береговая охрана открыла огонь по судну с гражданами Азербайджана на борту Началась тестовая прокачка газа из Азербайджана в Болгарию по IGB Президент Греции заявила о готовности Афин развивать сотрудничество с Баку Алиев соболезнует греческому коллеге в связи с многочисленными жертвами лесных пожаров вблизи Афин Президент Алиев обсудил с послом Греции вопрос увеличения взаимного товарооборота Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Греции в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az