Армения несерьезно подходит к мирным переговорам - МИД Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения несерьезно подходит к переговорам по мирному договору, кроме этого Ереван пытается всячески ввести в заблуждение мировую общественность ложными мнениями по тексту документа.

"Попытка министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время его интервью египетскому информационному агентству "AlQahera" исказить суть переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и ввести в заблуждение международную общественность совершенно неприемлема. Эти заявления армянского министра являются очередным наглядным примером того, насколько Армения допускает манипуляции в переговорах по мирному соглашению и ее несерьезный подход к данному процессу", сказал Гаджизаде.

Гаджизаде отметил, что, несмотря на согласованный между сторонами формат переговоров по мирному договору и согласие соблюдать определенные правила в этих переговорах, армянская сторона бойкотировала очередной раунд переговоров в декабре 2022 года, фактически сорвала их и до сих пор не вернулась к переговорам по мирному соглашению.

"С другой стороны, армянская сторона интерпретирует некоторые предложенные ею элементы проекта мирного соглашения, вырывая их из контекста с целью формирования у общественности ложное мнение. Такой подход ничего положительного в процесс не вносит, наоборот, он направлен на то, чтобы затормозить переговоры по мирному соглашению", считает он.

Гаджизаде напомнил, что как неоднократно заявлял Азербайджан, реинтеграция проживающих в Карабахском регионе Азербайджана регионе жителей армянского происхождения будет обеспечена в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджана: "Азербайджанская сторона настроена вести диалог с жителями армянского происхождения в этом направлении, и внешнее вмешательство в этот вопрос будет пресекаться. Азербайджанская сторона предложила провести следующую встречу в Баку по вопросу реинтеграции армян Карабаха, и Армения не должна вмешиваться в деятельность Азербайджана в этом направлении".

По его словам, стремление Армении внести в текст мирного документа пункт о "международном механизме гарантий и безопасности" противоречит нормам международного права. "Ереван знает позицию Баку по этому вопросу. Баку расценивает данные действия Еревана как сохранение территориальных претензий к Азербайджану. Такие попытки Еревана не принесут никакого результата", - подчеркнул он.

"Мы еще раз призываем армянскую сторону вернуться за стол переговоров по мирному соглашению и провести серьезную работу в этом направлении. Азербайджан готов немедленно принять участие в переговорах по мирному соглашению", - подчеркнул Гаджизаде.

В.Алиев