Эрдоган и Путин обсудили двусторонние связи и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство "Анадолу".
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили шаги по дальнейшему развитию турецко-российских связей, а также последнее развитие событий вокруг российско-украинской войны.
Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию по вопросу повторного продления сроков Черноморской зерновой инициативы.
Президент Турции отметил также, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров.
Турецкий лидер не исключил новых шагов в вопросе экономического сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых в Сочи.
В.Алиев
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