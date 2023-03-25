Анкара осудила провокацию в Дании в отношении Корана и флага Турции

Анкара решительно осудила провокацию, совершенную 24 марта в Дании в отношении священного Корана и турецкого флага.
В субботнем заявлении МИД Турции подчеркивается недопустимость выдачи разрешений на проведение акций, а по сути - преступлений на почве ненависти, под предлогом свободы слова, сообщает агентство "Анадолу".
"Провокация, совершенная в священный для мусульман месяц Рамазан, является очередным примером исламофобии и ксенофобии в Европе. Рост преступности на почве ненависти в европейских странах достиг масштабов, вызывающих серьезную обеспокоенность. Все говорит о том, что в этих странах не вынесли уроков из истории. Турция решительно осудила произошедшее и довела свою позицию до властей Дании", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В Анкаре призвали датские власти привлечь к ответственности всех причастных к инциденту, а также предпринять конкретные шаги по предотвращению провокаций, нарушающих атмосферу мирного сосуществования и стабильности в обществе.
Антиисламские провокации ранее имели место в Копенгагене 27 января и в Стокгольме - 21 января.
В.Алиев
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