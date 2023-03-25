Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

Регион 25.03.2023 20:05

Анкара осудила провокацию в Дании в отношении Корана и флага Турции

Анкара решительно осудила провокацию, совершенную 24 марта в Дании в отношении священного Корана и турецкого флага.

В субботнем заявлении МИД Турции подчеркивается недопустимость выдачи разрешений на проведение акций, а по сути - преступлений на почве ненависти, под предлогом свободы слова, сообщает агентство "Анадолу".

"Провокация, совершенная в священный для мусульман месяц Рамазан, является очередным примером исламофобии и ксенофобии в Европе. Рост преступности на почве ненависти в европейских странах достиг масштабов, вызывающих серьезную обеспокоенность. Все говорит о том, что в этих странах не вынесли уроков из истории. Турция решительно осудила произошедшее и довела свою позицию до властей Дании", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В Анкаре призвали датские власти привлечь к ответственности всех причастных к инциденту, а также предпринять конкретные шаги по предотвращению провокаций, нарушающих атмосферу мирного сосуществования и стабильности в обществе.

Антиисламские провокации ранее имели место в Копенгагене 27 января и в Стокгольме - 21 января.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ДАНИЯ, КОРАН, ФЛАГ, ПРОВОКАЦИЯ,

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az