В Азербайджане суточный спад COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 345, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 25 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 7 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 160 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 063 человек (+48 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 122 человек.

За сутки медики провели 511 тестов на коронавирус против 353 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 552 тыс. 099 теста на COVID-19.

В.Алиев