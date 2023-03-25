Мишель и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре в субботу обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщила пресс-служба армянского правительства. Мишель подтвердил готовность ЕС содействовать диалогу и миру в регионе, сообщили в пресс-службе.

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